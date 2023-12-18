Хельсинки, 18 декабря, 2023, 18:56 — ИА Регнум. Власти США и Финляндии 18 декабря подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, позволяющее Вашингтону получить доступ к 15 военным базам на территории Финляндии.

На церемонии, которая прошла в Вашингтоне, присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен и глава МИД страны Элина Валтонен.

Финляндию приняли в НАТО в качестве 31-го члена военного блока 4 апреля 2023 года. Хяккянен 14 декабря заявил, что на территории республики планируют открыть 15 военных районов, где смогут разместиться американские войска.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее анонсировал создание двух новых военных округов — Московского и Ленинградского. Это нововведение осуществляется в рамках выполнения решения президента России Владимира Путина об увеличении численности ВС РФ до полутора миллиона военнослужащих.

НАТО превратилось в «задний двор» США, а у России, вопреки звучащим из Вашингтона заявлениям, нет никаких причин воевать со странами этого военного блока, отметил в декабре 2023 года Владимир Путин. Что касается Финляндии, то прежде у Москвы и Хельсинки не было проблем в отношениях, но теперь, после вхождения Финляндии в НАТО, будут, сказал президент. США как хозяин НАТО искусственно создают странам-членам блока проблемы с Москвой, потому что такой конкурент, как Россия, им не нужен, добавил глава российского государства.

В первую очередь США будут интересовать финские военные аэродромы, порты и другие объекты, которые могут быть использованы для снабжения американского военного контингента, который в перспективе может быть размещён на финской территории, отмечал ранее в комментарии для ИА Регнум эксперт Ассоциации военных политологов, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.