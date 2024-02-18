Москва, 18 февраля, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ готовит персональные списки бойцов и лётчиков, участвовавших в операции по освобождению Авдеевки. Об этом 18 февраля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости / POOL

«В настоящее время Министерство обороны готовит персональные списки на награждение бойцов, которые принимали участие по операции по взятию Авдеевки», — сказал Песков.

Он уточнил, что в списки войдут бойцы из всех подразделений, которые участвовали в операции, а также лётчики.

По словам Пескова, хотя в телеграмме президента РФ Владимира Путина командующему группировкой «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичёву лётчики не были упомянуты, глава государства особо отмечает лётчиков и других специалистов ВКС России, внёсших огромный вклад в успешное завершение операции в Авдеевке.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, российская армия полностью освободила Авдеевку. Путин направил Мордвичёву телеграмму со словами благодарности за полное освобождение российскими военными под его командованием Авдеевки.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вечером 17 февраля доложил Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль группировкой войск «Центр».

Всего в городе от украинских боевиков освободили территорию площадью 31,75 кв. км. Только за последние сутки ВСУ в боях за Авдеевку потеряли более 1500 военнослужащих. Бежать из Авдеевки удалось только отдельным разрозненным формированиям ВСУ. При оставлении позиций боевики бросали вооружение и военную технику.

Вооружённые силы России установили российский флаг над администрацией Авдеевки. Также 17 февраля российские военнослужащие установили флаг России на крыше Авдеевского коксохимического завода — крупнейшего предприятия города.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 18 февраля рассказал, что главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отступлении из Авдеевки спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства украинских войск из города.