Москва, 17 февраля, 2024, 23:06 — ИА Регнум. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вечером 17 февраля доложил президенту России Верховному главнокомандующему Вооруженными силами России Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Авдеевка была для киевских боевиков мощным оборонительным узлом.

Исходя из донесения Шойгу, от украинских националистов освобождена территория площадью 31,75 кв. км. Потери ВСУ в боях за Авдеевку в течение истекших суток составили более 1500 человек.

Глава Минобороны добавил, что лишь «отдельные разрозненные формирования боевиков» под непрерывным огнём российских войск смогли сбежать из Авдеевки, бросив военную технику и оружие.

Как передавало ИА Регнум, бойцы 24-й бригады спецназа из Новосибирска совместно с 239-м полком подняли российский триколор над администрацией Авдеевки, сообщил 17 февраля военный корреспондент Александр Коц.

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Также 17 февраля военнослужащие ВС РФ установили флаг России на крыше Авдеевского коксохимического завода — крупнейшего предприятия города. Кроме того, триколор теперь развивается и над другими важными объектами Авдеевки, в частности на территории укрепрайона «Зенит», у монумента советским воинам-освободителям, а также на здании железнодорожного вокзала.

Утром 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский информировал, что в связи с оперативной обстановкой отдал приказ об оставлении Авдеевки и переходе к обороне.