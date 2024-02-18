Москва, 18 февраля, 2024, 07:13 — ИА Регнум. В том числе из-за неконтролируемого бегства украинских военных из Авдеевки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал спустя сутки приказ об отступлении. Город был окружён российскими войсками. В общей сложности в наступлении и освобождении «оборонительного узла ВСУ» были задействованы более десятка соединений и воинских частей ВС РФ. Об этом рассказал в своём заявлении официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 18 февраля.

Иван Шилов ИА Регнум Авдеевка

Как уточнил Конашенков, бежать из Авдеевки удалось лишь некоторым разрозненным украинским формированиям. Какая-то часть боевиков пытается спрятаться на коксохимическом комбинате. Многие украинцы сдаются в плен.

«Информация о продвижении наших войск не передавалась до полного разгрома противника и взятия под контроль Авдеевки», — добавил представитель оборонного ведомства, уточнив, что главком Сырский «запоздал» на сутки со своим приказом об отступлении.

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Как сообщало ИА Регнум, украинские подразделения отводятся из Авдеевки для перехода к обороне. Об этом Сырский заявил 17 февраля, когда уже стало известно о массовом бегстве боевиков из города.

В Сети появилось видео отхода из Авдеевки повреждённой техники ВСУ. На кадрах видны движущиеся по дороге горящие танки.

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Верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин направил генерал-полковнику Андрею Мордвичёву телеграмму со словами благодарности за полное освобождение российскими военными под его командованием Авдеевки в ДНР.

Советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что украинские военные, бросая раненых бойцов, хаотично бегут из Авдеевки, а не «выходят», как ранее заявил главком ВСУ Александр Сырский. Он также отметил, что украинские военные оставляют много брошенных раненых, которых находят российские военнослужащие и которым они оказывают медпомощь. Кроме того, ВСУ, покидая Авдеевку, бросают технику, добавил Гагин.