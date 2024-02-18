Москва, 18 февраля, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Французские фермеры не оценят решение французских властей о новой финансовой поддержке Украины, заявил 18 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в соцсети X, комментируя подписание соглашения о гарантиях безопасности между Парижем и Киевом.

Скриншот соцсети X

«Франция не смогла устоять перед новым партнёром: амикошон получил новые гарантии любви. Однако этот роман вряд ли оценят французские фермеры и другие жертвы Макрона. Тем более что эта любовь стоит три миллиарда евро», — написал он.

На картинке, которую Медведев прикрепил к посту, изображена свинья в расцветке украинского флага, прижимающая галльского петуха (символ Франции) к столу, на котором лежат бумажки с надписью «Гарантии».

Как передавало ИА Регнум, 16 февраля президент Франции Эммануэль Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали в Париже двустороннее соглашение о безопасности. Документ конкретизирует обязательства, взятые на себя Францией и рядом других стран на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году.

В Елисейском дворце уточнили, что соглашение заключено сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Франция в 2024 году выделит 3 млрд евро военной помощи Киеву. Кроме того, документ предполагает поставки современного оружия и оборудования, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучение военных ВСУ и укрепление обороны Украины.

Президент Франции выделил деньги главе киевского режима в ущерб собственным гражданам, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, несколько дней назад французский министр экономики и финансов жаловался, что не знает, как он сможет выделить 150 млн евро, обещанных фермерам после их первых блокад, а 16 февраля Макрон «выписал Зеленскому чек» на сумму, в 20 раз превышающую эту.

Подписание соглашения между Макроном и Зеленским прошло на фоне недавних забастовок французских фермеров. Аграрии, участвующие в акциях протеста, предупредили, что заблокируют ведущие в Париж дороги, если правительство не удовлетворит их требования. Они выступают против предстоящего повышения цены на дизельное топливо. Кроме того, фермеры недовольны падением доходов в связи с ростом импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Толчком к началу протестов стали выступления аграриев в соседней Германии после сокращения субсидий немецкими властями.

Позднее к фермерам присоединились и профсоюзы компании, которая управляет Эйфелевой башней в Париже. Они проголосовали за бессрочную забастовку с 19 февраля из-за «недобросовестного управления».