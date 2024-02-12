Париж, 12 февраля, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Во Франции профсоюзы компании, которая управляет Эйфелевой башней в Париже, проголосовали за бессрочную забастовку с 19 февраля из-за «недобросовестного управления», сообщает 12 февраля издание Challenges.

Gao Jing/Global Look Press

Профсоюзы Общества управления Эйфелевой башней (SETE) призвали к забастовке, начиная со следующего понедельника, 12 февраля.

Таким образом, монумент может закрыться в разгар школьных каникул из-за споров профсоюзов с мэрией города. Они обвиняют власти в «недобросовестном управлении» Эйфелевой башни и «неустойчивой экономической модели» финансирования.

Как сообщало ИА Регнум в январе во Франции вспыхнули протесты на фоне предстоящего повышения цены на дизельное топливо в стране. Манифестанты также выразили недовольство падением доходов в связи с ростом импорта в их страну украинской сельхозпродукции.

Ранее фермеры во Франции, участвующие в акциях протеста, предупредили, что заблокируют ведущие в Париж дороги, если правительство не удовлетворит их требования. Похожие акции протеста прошли в Германии, где демонстранты объявили забастовку против сокращения субсидий на дизельное топливо.