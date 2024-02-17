Париж, 17 февраля, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон выделил деньги главе киевского режима Владимиру Зеленскому в ущерб собственным гражданам. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

Panoramic/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

«Несколько дней назад Брюно Ле Мэр (министр экономики и финансов. — Прим. ред.) жаловался, что не знает, как он сможет выделить 150 миллионов евро, обещанных фермерам после их первых блокад! Вчера вечером Макрон выписал Зеленскому чек на сумму, в 20 раз превышающую эту! Три миллиарда», — возмутился французский политик.

По словам Филиппо, Макрон пошел на этот шаг без всякой озабоченности по поводу дефицита и долгов в стране.

«Разъярённые фермеры и нищие французы оценят это чудовищное лицемерие», — написал политик.

Как сообщало ИА Регнум, 16 февраля Макрон и Зеленский подписали в Париже двустороннее соглашение о безопасности. Документ конкретизирует обязательства, взятые на себя Францией и рядом других стран на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году.

В Елисейском дворце уточнили, что соглашение заключено сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Франция в 2024 году выделит 3 млрд евро военной помощи Киеву. Кроме того, документ предполагает поставки современного оружия и оборудования, совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО, обучение военных ВСУ и укрепление обороны Украины.

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани ранее заявил, что дополнительная помощь Киеву в размере 3 млрд евро в рамках соглашения между Парижем и Киевом является безумием. Он отметил, всего две недели назад Макрон вместе с другими лидерами ЕС настоял на доведении помощи Украине до 50 млрд млрд, причём из этой суммы доля Франции составит 9 млрд евро. А теперь к этому нужно прибавить ещё 3 млрд евро, уточнил политик.

Подписание соглашения между Макроном и Зеленским прошло на фоне недавних забастовок французских фермеров. Аграрии, участвующие в акциях протеста, предупредили, что заблокируют ведущие в Париж дороги, если правительство не удовлетворит их требования. Они выступают против предстоящего повышения цены на дизельное топливо. Кроме того, фермеры недовольны падением доходов в связи с ростом импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Толчком к началу протестов стали выступления аграриев в соседней Германии после сокращения субсидий немецкими властями.

Позднее к фермерам присоединились и профсоюзы компании, которая управляет Эйфелевой башней в Париже. Они проголосовали за бессрочную забастовку с 19 февраля из-за «недобросовестного управления».