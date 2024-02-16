Париж, 16 февраля, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Двустороннее соглашение о безопасности, подписанное 16 февраля президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой киевского режима Владимиром Зеленским, заключено сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Трансляция пресс-конференции французского лидера велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

Thierry Stefanopoulos /Keystone Press Agency /Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон принимает президента Украины Владимира Зеленского

Соглашением подтверждается, что Франция выделит 3 млрд евро военной помощи Киеву в 2024 году.

Как пояснил Макрон, соглашение касается поставок современного оружия и оборудования, «совместимого с вооружениями, поставляемыми НАТО». Также документ включает обучение военных ВСУ и укрепление обороны Украины.

Стороны намерены организовать совместное производство оружия на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский и Макрон подписали в Париже двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. После подписания документа президент Франции заявил, что «это знак решимости поддерживать Украину в долгосрочной перспективе».

Также 16 февраля Зеленский посетил Берлин. Он провёл встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем и подписал соглашение о безопасности.