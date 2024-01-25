Париж, 25 января, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Протестующие во Франции фермеры запланировали в ближайшую пятницу заблокировать ведущие в Париж дороги, если правительство не удовлетворит их требования. Об этом стало известно 25 января, сообщает интернет-портал actu. fr со ссылкой на заявления профсоюзов региона Иль-де-Франс.

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Профсоюзы FDSEA и Jeunes agriculteurs d’Ile-de-France призвали к сбору на крупных магистралях вокруг города, но где именно пройдут митинги, неизвестно. До этого момента ближайшие к Парижу протестные акции состоялись в департаменте Ивлин в 13,5 км от столицы, в коммуне Фонтенбло и в коммуне Вилье-ле-Сек, которые тоже входят в столичный регион.

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Премьер-министр Франции Габриэль Атталь провёл встречу с министрами сельского хозяйства и экологического перехода и обсудил с ними требования профсоюзов. Ожидается официальное заявление с оглашением возможных мер.

Как сообщало ИА Регнум, протесты французских фермеров начались в январе на фоне предстоящего повышения цены на дизельное топливо. Кроме того, они недовольны падением доходов в связи с ростом импорта во Францию сельхозпродукции с Украины. Толчком к началу протестов стали выступления фермеров в соседней Германии после сокращения субсидий немецкими властями. Ещё в ноябре 2023 года французская газета L’Opinion предупреждала о том, что вступление Украины в ЕС поставит под удар европейских фермеров. Сельхозземли Украины составляют порядка 44 млн гектаров, что в 1,5 раза больше, чем во Франции, и в три раза больше польского показателя. Выпуск и импорт украинской продукции вынудит европейских фермеров сократить производство на 20%.