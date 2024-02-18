Пекин, 18 февраля, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Несмотря на подписанные соглашения о гарантиях безопасности между Берлином и Парижем с Киевом, Германия и Франция будут противиться вступлению Украины в НАТО в долгосрочной перспективе. Такое мнение газете Global Times озвучил китайский военный обозреватель Сун Чжунпин.

Интернет-представительство Киевского террористического режима Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

По мнению эксперта, пока Украина не является членом НАТО, две европейские державы не будут обязаны «использовать механизмы коллективной обороны для страны». Таким образом, соглашения о безопасности являются скорее политическим обязательством, но не обязательно могут быть действующими на практике.

«Подписание пактов создаёт прецедент, который потенциально побудит другие европейские страны последовать этому примеру и укрепить сотрудничество с Украиной», — сказал Чжунпин, добавив, что Франция и Германия будут избегать прямых военных конфликтов с Россией и не позволят Украине вступить в НАТО.

Такого же мнения придерживается и аналитик Центра учебной подготовки «Китай — Шанхайская организация сотрудничества» по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн.

Как пояснил эксперт, соглашения о безопасности не связывают страны какими-либо обязательствами или ответственностью.

Европейские державы не будут втянуты в конфликты, а глава киевского режима Владимир Зеленский, заручившись желанной поддержкой, получил документ, который «не имеет значимого содержания», считает Хэн.

Как сообщало ИА Регнум, немедленное вступление Украины в НАТО опасно для всех, этот вопрос требует осторожного подхода, заявил 17 февраля министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни на одной из дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Таяни, вступление Киева в альянс приведёт к вовлечению стран НАТО в конфликт. Он отметил важность сотрудничества НАТО с Украиной, что само по себе «сигнал России».

В январе журнал Foreign Policy со ссылкой на источники написал, что США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО. В качестве аргументов называются опасения того, что присоединение к альянсу может спровоцировать полноценное столкновение НАТО с Россией.

16 февраля президент Франции Эммануэль Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали в Париже двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

Соглашение о безопасности Парижа с Украиной заключено сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Франция в 2024 году выделит €3 млрд военной помощи Киеву.

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава киевского режима Владимир Зеленский 16 февраля подписали двустороннее соглашение о безопасности.