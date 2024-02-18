Зеленский не получил пропуск в НАТО от соглашений с Парижем и Берлином
Global Times: Германия и Франция не позволят Украине вступить в НАТО
Пекин, 18 февраля, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Несмотря на подписанные соглашения о гарантиях безопасности между Берлином и Парижем с Киевом, Германия и Франция будут противиться вступлению Украины в НАТО в долгосрочной перспективе. Такое мнение газете Global Times озвучил китайский военный обозреватель Сун Чжунпин.
По мнению эксперта, пока Украина не является членом НАТО, две европейские державы не будут обязаны «использовать механизмы коллективной обороны для страны». Таким образом, соглашения о безопасности являются скорее политическим обязательством, но не обязательно могут быть действующими на практике.
«Подписание пактов создаёт прецедент, который потенциально побудит другие европейские страны последовать этому примеру и укрепить сотрудничество с Украиной», — сказал Чжунпин, добавив, что Франция и Германия будут избегать прямых военных конфликтов с Россией и не позволят Украине вступить в НАТО.
Такого же мнения придерживается и аналитик Центра учебной подготовки «Китай — Шанхайская организация сотрудничества» по продвижению международного взаимодействия и сотрудничества в сфере судопроизводства Цуй Хэн.
Как пояснил эксперт, соглашения о безопасности не связывают страны какими-либо обязательствами или ответственностью.
Европейские державы не будут втянуты в конфликты, а глава киевского режима Владимир Зеленский, заручившись желанной поддержкой, получил документ, который «не имеет значимого содержания», считает Хэн.
Как сообщало ИА Регнум, немедленное вступление Украины в НАТО опасно для всех, этот вопрос требует осторожного подхода, заявил 17 февраля министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни на одной из дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам Таяни, вступление Киева в альянс приведёт к вовлечению стран НАТО в конфликт. Он отметил важность сотрудничества НАТО с Украиной, что само по себе «сигнал России».
В январе журнал Foreign Policy со ссылкой на источники написал, что США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО. В качестве аргументов называются опасения того, что присоединение к альянсу может спровоцировать полноценное столкновение НАТО с Россией.
16 февраля президент Франции Эммануэль Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский подписали в Париже двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.
Соглашение о безопасности Парижа с Украиной заключено сроком на десять лет и будет действовать, пока Украина не вступит в НАТО. Франция в 2024 году выделит €3 млрд военной помощи Киеву.
Канцлер Германии Олаф Шольц и глава киевского режима Владимир Зеленский 16 февраля подписали двустороннее соглашение о безопасности.