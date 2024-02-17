Мюнхен, Германия, 17 февраля, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Немедленное вступление Украины в НАТО опасно для всех, этот вопрос требует осторожного подхода, заявил 17 февраля министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни на одной из дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум

«В этот момент это вступление Украины в НАТО было бы опасно для всех, потому что вы воюете с Россией», — сказал он.

По словам Таяни, вступление Киева в альянс приведёт к вовлечению стран НАТО в конфликт. Он отметил важность сотрудничества НАТО с Украиной, что само по себе «сигнал России».

Как передавало ИА Регнум, в январе журнал Foreign Policy со ссылкой на источники написал, что США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО. В качестве аргументов называются опасения того, что присоединение к альянсу может спровоцировать полноценное столкновение НАТО с Россией.

17 января заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс на предстоящем летнем саммите в США подтвердит свою поддержку Украине, а также рассмотрит вопрос усиления коллективной обороны, включая ПВО.

Президент США Джо Байден в декабре 2023 года заявил, что вступление Украины в военный блок могут рассмотреть только после её «победы» в конфликте. По его словам, сейчас НАТО ждёт «доказательств» этого.