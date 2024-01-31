Вашингтон, 31 января, 2024, 14:17 — ИА Регнум. США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО. Об этом 31 января написал журнал Foreign Policy со ссылкой на источники.

Dominika Zarzycka/Global Look Press

«Украина и её самые сильные сторонники подталкивают НАТО к официальному приглашению Киева стать членом альянса на предстоящем крупном саммите, но их усилия сталкиваются с серьёзным закулисным сопротивлением США и Германии», — говорится в статье.

По данным издания, Вашингтон и Берлин считают преждевременным начинать процесс принятия Киева в НАТО, пока продолжается конфликт на Украине.

Отмечается, что США и Германия нацелены на продолжение поставок киевскому режиму оружия и боеприпасов, а не на приглашение его в НАТО. В качестве аргументов называются опасения того, что присоединение к альянсу может спровоцировать полноценное столкновение НАТО с Россией.

По информации издания, вопрос о членстве Украины в НАТО является главным в повестке генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, который посещает Вашингтон для встречи с высокопоставленными представителями администрации президента США Джо Байдена.

Как передавало ИА Регнум, 17 января заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что альянс на предстоящем летнем саммите в США подтвердит свою поддержку Украине, а также рассмотрит вопрос усиления коллективной обороны, включая ПВО.

Байден в декабре 2023 года заявил, что вступление Украины в военный блок могут рассмотреть только после её «победы» в конфликте. По словам Байдена, сейчас НАТО ждёт «доказательств» этого.