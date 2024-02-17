Москва, 18 февраля, 2024, 00:07 — ИА Регнум. Лишь часть разрозненных подразделений ВСУ смогли спешно уйти из Авдеевки в ДНР, оставив оружие и технику, сообщило 17 февраля Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Авдеевка

«Под непрерывным огневым воздействием российских войск только отдельным разрозненным формированиям украинских боевиков удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику», — говорится в официальном заявлении ведомства.

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки российскими войсками. Сейчас в городе идёт окончательная зачистка от боевиков, добавил глава Минобороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, после доклада в Кремле главы Минобороны Сергея Шойгу о полном освобождении города Авдеевка Владимир Путин поблагодарил военных и поздравил их с важной победой, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Авдеевке от украинских националистов освободили территорию площадью 31,75 квадратного километра. Только за сутки потери ВСУ в боях за город превысили 1500 военнослужащих, уточнили в Минобороны РФ.

Заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин назвал отступление из Авдеевки сложной задачей. По его словам, в целом на данном направлении ситуация тяжёлая, впереди ВСУ ждут очень сложные бои.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 17 февраля, комментируя на Мюнхенской конференции по безопасности отвод ВСУ из Авдеевки, заявил, что это решение было принято исходя из необходимости сохранить людей.