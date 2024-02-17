Авдеевка, ДНР, 17 февраля, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, комментируя на Мюнхенской конференции по безопасности отвод Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Авдеевки, заявил, что это решение было принято, чтобы сохранить жизни людей.

Zuma/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Чтобы не попасть в окружение, было принято решение отойти на другие рубежи», — сказал он, отметив, что решение было логичным, исходя из необходимости сохранить людей.

Зеленский добавил, что проблемы для Украины создаёт дефицит вооружений — артиллерии и дальнобойных средств.

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Как сообщало ИА Регнум, вечером 16 февраля в городе, расположенном в 13 км к северу от Донецка, ещё шли бои. Бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ, переброшенной в Авдеевку, заявили, что занимают коксохимический завод на северо-западной окраине города. Позже заместитель комбрига Родион Кудряшов сообщил, что местами бригада полностью окружена.

Утром 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский информировал, что в связи с оперативной обстановкой отдал приказ об оставлении Авдеевки и переходе к обороне.

В Сети появилось видео отхода из Авдеевки повреждённой техники ВСУ. На кадрах видны движущиеся по дороге обгоревшие танки.

По словам депутата Госдумы России Алексея Чепы, оставление Авдеевки стало моральным поражением для киевского режима. Он назвал этот город знаковым местом, где ВСУ потратили очень много сил.

Президент России Владимир Путин 31 января называл Авдеевку одним из важнейших направлений. Это, по его словам, самый острый и опасный участок борьбы за Россию в зоне специальной военной операции.