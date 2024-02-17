Москва, 17 февраля, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин после доклада в Кремле главы Минобороны Сергея Шойгу о полном освобождении города Авдеевка в ДНР, поблагодарил военных и поздравил их с важной победой. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Президент поздравил наших бойцов с такой важной победой, с таким успехом», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Сергей Шойгу вечером 17 февраля доложил Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева Авдеевки.

17 февраля российские военные поднимали триколоры над зданиями в Авдеевке.

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В конце 2023 года занимавший в то время пост главкома ВСУ Валерий Залужный на фоне потери украинской армией Марьинки в ДНР допустил, что через 2–3 месяца в Авдеевке, где ещё продолжались бои, может повториться сценарий Артёмовска.