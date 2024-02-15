Вашингтон, 16 февраля, 2024, 00:34 — ИА Регнум. Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби выступил с обращением к российскому руководству, призвав «держаться подальше» от ноябрьских выборов американского президента.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джон Кирби

Таким образом представитель Белого дома отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о том, кто из потенциальных президентов лучше для России.

По словам Кирби, «администрация США противостоит России во всём мире».

«Господину Путину следует держаться подальше от наших выборов», — сказал чиновник журналистам на брифинге 15 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, действующий глава Белого дома Джо Байден в качестве президента США будет выгоднее для России, чем его оппонент Дональд Трамп. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину 14 февраля.

На вопрос, кто из двух кандидатов станет лучшим для России, Путин назвал Байдена. По его мнению, он «более опытный и предсказуемый» политик.

Трамп воспринял как комплимент высказывание президента РФ о том, кто лучше для России из американских лидеров.