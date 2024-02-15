Белый дом посоветовал России «держаться подальше» от выборов в США
Кирби попросил Путина «держаться подальше» от выборов президента США
Вашингтон, 16 февраля, 2024, 00:34 — ИА Регнум. Координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби выступил с обращением к российскому руководству, призвав «держаться подальше» от ноябрьских выборов американского президента.
Таким образом представитель Белого дома отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о том, кто из потенциальных президентов лучше для России.
По словам Кирби, «администрация США противостоит России во всём мире».
«Господину Путину следует держаться подальше от наших выборов», — сказал чиновник журналистам на брифинге 15 февраля.
Как сообщало ИА Регнум, действующий глава Белого дома Джо Байден в качестве президента США будет выгоднее для России, чем его оппонент Дональд Трамп. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину 14 февраля.
На вопрос, кто из двух кандидатов станет лучшим для России, Путин назвал Байдена. По его мнению, он «более опытный и предсказуемый» политик.
Трамп воспринял как комплимент высказывание президента РФ о том, кто лучше для России из американских лидеров.