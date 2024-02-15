Вашингтон, 15 февраля, 2024, 06:01 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп воспринял как комплимент высказывание президента РФ Владимира Путина о том, кто лучше для России из потенциальных американских лидеров.

Moody College of Communication Дональд Трамп и Джо Байден

В интервью журналисту Павлу Зарубину на вопрос, кто из двух кандидатов, Трамп или Байден, станет лучшим для России, Путин назвал действующего американского лидера. По его мнению, он «более опытный и предсказуемый» политик.

«Это комплимент. Многие скажут, что это очень плохо. Вовсе нет — это хорошо», — заявил Трамп в ходе встречи со сторонниками в городе Чарльстоне, комментируя политические предпочтения российской стороны.

Про себя также добавил, что он единственный из пяти президентов США, который ничего не давал России.

Как сообщало ИА Регнум, Байден в качестве президента США будет выгоднее для России, чем его оппонент Трамп, об этом заявил Владимир Путин.

При этом президент уточнил, что Россия будет работать с любым американским лидером США, которого выберет народ.

Джо Байден заявил, что Дональд Трамп настраивает Путина атаковать НАТО. 10 февраля во время предвыборного митинга в Южной Каролине Трамп заявил, что поощрял бы Россию нападать на любого из союзников США по НАТО, которые, по его мнению, не выполнили своих финансовых обязательств перед альянсом.

Экс-президент добавил, что в такой ситуации он бы не защищал страны НАТО, так как нужно платить по счетам. Также Трамп выразил опасения по поводу помощи Украине.