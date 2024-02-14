Москва, 15 февраля, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Действующий глава Белого дома Джо Байден в качестве президента США будет выгоднее для России, чем его оппонент Дональд Трамп. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум Байден и Трамп

На вопрос, кто из двух кандидатов станет лучшим для России, Путин назвал Байдена. По его мнению он «более опытный и предсказуемый» политик.

При этом президент уточнил, что Россия будет работать с любым американским лидером США, которого выберет народ.

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Также Путин отметил, что о недееспособности Джо Байдена стали особенно много говорить в последние годы. При этом, когда они три года назад проводили встречу в в Женеве Валимир Путин ничего подобного не заметил.

По его словам, они оба иногда «заглядывали в свои бумажки», и в этом нет ничего особенного.

«Да, он поглядывал в свою бумажку, я, честно говоря, подглядывал в свою», — признал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, президент России прокомментировал случай, когда летом 2023 года Джо Байден ударился, выходя из вертолёта.

По мнению Путина, со всеми случались подобные случаи. При этом он подчеркнул, что не вправе комментировать состояние здоровья Байдена, сказав, что он не врач.