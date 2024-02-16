Москва, 16 февраля, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Высказывание главы МИД Польши Радослава Сикорского о якобы необходимости взыскания «репараций» с России представляет собой простое сотрясение воздуха. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум 15 февраля высказал доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Борисёнок.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что шеф Сикорского премьер-министр Польши Дональд Туск 13 февраля посетил Берлин, где пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцем. На совместной пресс-конференции Туск заявил, что «в формальном, юридическом и международном смысле» вопрос репараций от Германии был закрыт много лет назад.

Историк пояснил, что данный вопрос был закрыт ещё в 1953 году. Тогда Польская Народная Республика отказалась от своей доли репараций от Берлина, в пользу Германской Демократической Республики.

Борисёнок напомнил, что предыдущее правительство «Права и справедливости» много занималось вопросом репараций и выставило Германии счёт, при этом германская сторона заявила, что этот вопрос уже давно закрыт.

Это подтвердил и Туск, уточнив, что вопрос морального, финансового и материального удовлетворения никогда не был реализован.

«Но он не может быть реализован Германией, поскольку в юридическом плане всё закрыто. То есть Туск сказал маловразумительные слова, из которых ясно, что с Германии никаких репараций больше требовать не будет», — пояснил эксперт.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский 15 февраля заявил, что власти страны должны были требовать репарации за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, не от Германии, а от России.

Советский Союз и Россия здесь вообще ни при чём, а Сикорский просто «наводит тень на плетень», отметил Борисёнок.

По его мнению, Сикорский лишь сотрясает воздух такими заявлениями. Он напомнил, что репарации от России пыталось требовать бывшее правительство Польши, при этом их сумма подчитана так и не была.

«То есть, если они не будут требовать репарации от Германии, как они их могут потребовать от России, которая и освободила Польшу от гитлеровского фашизма? Логика прежнего правительства Польши была такова: вслед за репарациями от Германии, они хотели потребовать репарации с России якобы за оккупацию социалистических времён Польской Народной Республики», — пояснил эксперт.

Он добавил, что тогда у Польши были совсем другие мотивы, но до этого дело не дошло, и теперь уже вряд ли дойдёт

«В принципе, можно сказать, что насчёт России вопрос совершенно чётко закрыт. Можем процитировать фразу президента России Владимира Путина, что получат они с мёртвого осла уши», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, Польша находилась под фашистской оккупацией с сентября 1939 по февраль 1945 года. Страна была освобождена Красной Армией от захватчиков в результате проведенной Висло-Одерской операции, которая успешно завершилась к началу февраля 1945 года.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что в Польше наблюдается промывание мозгов населения в антироссийском ключе. По его словам, основная проблема состоит в тех, кто поднимает националистические настроения в польском обществе и переписывает историю, пытаясь возродить польский национализм на позициях исключительности. Дипломат добавил, что в Польше есть те, кто пытается свалить вину за все польские беды на Россию. В качестве примера он привёл попытки преподнести пакт «О ненападении» как реальную причину Второй мировой войны. По словам министра, руководство Польши забывает о роли своей страны в Мюнхенском сговоре и разделе Чехословакии.

В последние годы процесс переписывания истории Польшей лишь набрал обороты.

В 2017 году в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или «другого тоталитарного строя». Данный документ обязывает местные власти сносить монументы советским солдатам.

Варшава перестала отмечать юбилей освобождения города 17 января, хотя помимо советских солдат, в освобождении города принимали участие и польские формирования. В Польше формируется мнение, что взятие польской столицы Красной армией нельзя считать ни символическим, ни фактическим освобождением, поскольку «немецких оккупантов сменили советские», а также что «Варшава ждала освобождения на полгода раньше — в августе или сентябре 1944 года».

В 2019 году российская делегация не получила приглашения на траурные мероприятия в Польше в сентябре в честь 80-летия начала Второй мировой войны. При этом на них присутствовали немецкие власти, а также представители порядка 40 стран. Мероприятия начались 23 августа с «научной», а точнее пропагандистской конференции, посвящённой годовщине подписания Московского договора 1939 года о ненападении между Германией и СССР. Были забыты сотрудничество межвоенной Польши с фашистскими Италией и Венгрией, с милитаристской Японией, забыт договор 1934 года Пилсудского с Гитлером о ненападении, забыты визиты в Польшу Геббельса и Геринга в 1935 году, забыт совместный с нацистами раздел Чехословакии в 1938-м.

В сентябре 2023 года в Польше начала работать комиссия по оценке ущерба, якобы нанесённого стране Советским Союзом во время Второй мировой войны. По словам занимавшего тогда пост замминистра иностранных дел Польши Аркадиуша Мулярчика, в работе комиссии должны были принять участие не только граждане Польши, но и Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напоминала властям Польши о вкладе СССР в освобождение государства от нацистов и восстановление после Второй мировой, а также иронически предложила «только за Сусанина потребовать половину Польши».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил власти Польши о возможном зеркальном ответе в случае, если Варшава потребует от России выплаты репараций. Медведев напомнил о сотнях миллиардов долларов, направленных на послевоенное восстановление Польши, подчеркнул, что Варшава пользуется принципами избирательной исторической памяти, и отметил, что у России есть юридическая возможность обратиться в международные инстанции для проведения расследования в отношении Польши.

Директор третьего европейского департамента Министерства иностранных дел России Олег Тяпкин заявил, что требования польской стороны выплатить репарации за потери в период Второй мировой войны, адресованные Варшавой Российской Федерации, являются неадекватными политическими фантазиями.

По его словам, польская сторона, как правило, обращается к «историческому ревизионизму», пытаясь решить внутренние проблемы страны, а требования репараций от России, добавил он, «вопиюще аморальные».

Российский дипломат также отметил, что если бы Советский Союза не победил бы нацистскую Германию, то не было бы Польши как государства, «а миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев».