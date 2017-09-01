Москва, 1 сентября, 2017, 14:10 — ИА Регнум. В Польше сегодня наблюдается промывание мозгов населения в антироссийском ключе. Об этом 1 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления перед студентами и преподавателями МГИМО.

Советский плакат. Голос Америки. 1950

«В Польше ощущается реальное промывание мозгов населению в ключе, который будет однозначно антироссийским», — сказал глава МИД, отвечая на вопрос, в чём причина антироссийской политики Польши.

По его словам, основная проблема состоит в тех, кто поднимает националистические настроения в польском обществе и переписывает историю, пытаясь возродить польский национализм на позициях исключительности.

Лавров также добавил, что в Польше есть те, кто «пытается свалить вину за все польские беды на нашу страну». В качестве примера он привёл попытки преподнести пакт Молотова-Риббентропа как реальную причину Второй мировой войны.

По словам министра, руководство Польши забывает о роли своей страны в Мюнхенском сговоре и разделе Чехословакии.