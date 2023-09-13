Варшава, 13 сентября, 2023, 19:09 — ИА Регнум. В Польше 19 сентября начнёт работу комиссия по оценке ущерба, якобы нанесённого стране Советским Союзом во время Второй мировой войны, заявил 13 сентября заместитель министра иностранных дел Польши, «уполномоченный правительства по вопросам репараций» Аркадиуш Мулярчик.

Иван Шилов ИА Регнум

«19–20 сентября состоится конференция, в ходе которой официально начнет работу группа, изучающая размер потерь, понесённых Польшей со стороны СССР в 1939–1945 годах», — цитирует чиновника информационное агентство PAP.

В работе комиссии будут принимать участие граждане не только Польши, но и ряда других стран, в том числе Украины, сказал Мулярчик. Он также отметил, что работать экспертам, вероятно, будет непросто, поскольку после Второй мировой войны Польша была «зависима» от СССР, и потому могут возникнуть проблемы с получением «доказательств» ущерба.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в мае 2023 года Мулярчик заявил, что Варшава начала подсчитывать «ущерб» от действий СССР во время и после Второй мировой войны. По его словам, в доклад должны войти в том числе демонтаж заводов на западных землях Польши, неблагоприятные угольные контракты и «эксплуатация» польского государства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ призвала власти Польши вспомнить о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов и восстановлении польского государства после Второй мировой войны, а также иронически предложила «только за Сусанина потребовать половину Польши».

«Репарации» польские власти рассчитывают получить также и от Германии. В октябре 2022 года Варшава потребовала от Берлина 6,2 трлн злотых (1,3 трлн долларов) в качестве компенсации ущерба, нанесённого в ходе Второй мировой войны. Власти Германии заявили, что этот вопрос даже не будет обсуждаться.