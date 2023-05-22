Москва, 22 мая, 2023, 16:19 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на слова заместителя главы МИД Польши Аркадиуша Мулярчика об ущербе от действий СССР во время и после Второй мировой войны.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Ранее замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского телевидения заявил, что Варшава начала подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны. По его словам, в доклад должны войти в том числе демонтаж заводов на западных землях Польши, неблагоприятные угольные контракты, «эксплуатация» польского государства и другие аспекты.

«Предлагаю только за Сусанина потребовать половину Польши», — написала российский дипломат в своём Telegram-канале, напомнив «необразованным» о вкладе СССР в освобождение Варшавы от нацистов и восстановлении государства после Второй мировой.

В октябре 2022 года власти Польши потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых ($1,3 триллиона) в качестве компенсации ущерба, нанесённого в ходе Второй мировой войны. На тот момент власти ФРГ отказались обсуждать этот вопрос.

В марте министерство иностранных дел Польши отправило в обе палаты Конгресса Соединённых Штатов Америки письма о требованиях Варшавой компенсаций от Германии. Заместитель главы польского МИД Аркадиуш Муларчик подчеркнул, что Польша рано или поздно добьётся своего.