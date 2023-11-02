Москва, 2 ноября, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил Польше зеркальным ответом в случае, если она потребует от России выплаты репараций.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Что же, наша страна вполне может ответить зеркально. Список исторических счетов, за которые поляки должны заплатить, достаточно обширен», — написал Медведев в статье для «Российской газеты».

Он отметил, что Польша мечтает после получения желанных репараций от Германии в триллион евро потребовать аналогичную, а то и большую сумму от России. В ответ на это Медведев вспомнил о сотнях миллиардов долларов, направленных на масштабное послевоенное восстановление страны и её экономики. А также напомнил о варварском уничтожении Александро-Невского собора, крупнейшего православного храма в межвоенной Польше в 1924–1926 годах.

При этом, как подчеркнул, зампредседателя Совбеза, нынешняя Польша без заззрения совести пользуется принципами избирательной исторической памяти. В этой связи у России есть полноценная юридическая возможность обратиться в международные инстанции для проведения расследования в отношении Польши.

Как сообщало ИА Регнум, в Польше 19 сентября начала работать комиссия по оценке ущерба, якобы нанесённого стране Советским Союзом во время Второй мировой войны. По словам, замминистра иностранных дел Польши Аркадиуша Мулярчика в работе комиссии примут участие на только граждане Польши, но и Украины.

В мае 2023 года Мулярчик заявил, что Варшава начала подсчитывать «ущерб» от действий СССР во время и после Второй мировой войны. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Польше о вкладе СССР в освобождение государства от нацистов и восстановлении после Второй мировой. Она также предложила «только за Сусанина потребовать половину Польши».

Репарации польские власти рассчитывали получить также и от Германии. В октябре 2022 года Варшава потребовала от Берлина 1,3 трлн долларов, но там заявили, что вопрос даже не будут обсуждать.