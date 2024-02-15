Варшава, 15 февраля, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Власти Польши должны были требовать репарации за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, не от Германии, а от России, заявил 15 февраля глава МИД страны Радослав Сикорский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он напомнил, что правившая на протяжении последних восьми лет партия «Право и справедливость» обращалась за репарациями к Германии, и отметил, что эти требования следовало адресовать России.

Бывший заместитель министра иностранных дел Польши Анна Фотыга признала, что Польше были оговорены компенсации после завершения Второй мировой войны (15% от того, что полагалось Советскому Союзу), однако эти деньги Варшава так и не получила, сказал Сикорский.

«Мне хотелось бы знать, почему правительство «Права и справедливости» не обратилось к России как к правопреемнику Советского Союза за этими репарациями», — сказал глава МИД в интервью Польскому телевидению.

При этом он отметил, что Варшава рассчитывает получить деньги и от Берлина: чувство вины, которое испытывает Германия, должно «найти материальное воплощение», сказал Сикорский.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года власти Польши потребовали от Берлина 1,3 трлн долларов компенсаций за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны, однако в правительстве Германии заявили, что этот вопрос даже не будет обсуждаться.

В сентябре 2023 года в Польше начала работать комиссия по оценке ущерба, якобы нанесённого стране Советским Союзом во время Второй мировой войны. По словам занимавшего тогда пост замминистра иностранных дел Польши Аркадиуша Мулярчика, в работе комиссии должны были принять участие не только граждане Польши, но и Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напоминала властям Польши о вкладе СССР в освобождение государства от нацистов и восстановление после Второй мировой, а также иронически предложила «только за Сусанина потребовать половину Польши».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил власти Польши о возможном зеркальном ответе в случае, если Варшава потребует от России выплаты репараций. Медведев напомнил о сотнях миллиардов долларов, направленных на послевоенное восстановление Польши, подчеркнул, что Варшава пользуется принципами избирательной исторической памяти, и отметил, что у России есть юридическая возможность обратиться в международные инстанции для проведения расследования в отношении Польши.