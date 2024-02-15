Москва, 15 февраля, 2024, 11:41 — ИА Регнум. Белый дом, объявляя о проведении закрытого брифинга по «серьёзной угрозе национальной безопасности», пытается заставить Конгресс США проголосовать за законопроект о выделении денег Киеву. Об этом 15 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

EPA/ТАСС Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме

«Никак не могу это прокомментировать. Но очевидно, что Белый дом пытается правдами и неправдами сподвигнуть Конгресс на голосование по законопроекту о выделении денег. Это очевидно», — сказал Песков.

При этом он призвал дождаться брифинга, чтобы увидеть, будет ли после него опубликована какая-то информация.

Как сообщало ИА Регнум, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что 15 февраля лично проведёт брифинг для лидеров Конгресса по некоей «серьёзной угрозе нацбезопасности», отказавшись уточнять, о чём именно будет идти речь.

Телеканал CNN, ссылаясь на источники и не указывая никаких доказательств, высказал предположение, что некая серьёзная угроза национальной безопасности США связана с «очень тревожным и дестабилизирующим потенциалом России».

Ранее Сенат США утвердил законопроект, предполагающий выделение Украине, Израилю и Тайваню 95 млрд долларов, в том числе 60 млрд долларов Киеву.

При этом спикер палаты представителей, республиканец от Луизианы Майк Джонсон заявил, что этот документ даже не будет рассматриваться, поскольку сначала власти США должны решить вопрос об охране границы с Мексикой и только потом выделять столь значительные средства другим странам.

Президент США Джо Байден 13 февраля призвал палату представителей срочно одобрить законопроект о выделении средств для поддержки Украины, Израиля и Тайваня, отметив, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы.

На это Джонсон ответил, что палата представителей не уступит давлению и не станет одобрять принятый Сенатом законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.