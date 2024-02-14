Вашингтон, 14 февраля, 2024, 21:22 — ИА Регнум. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что 15 февраля лично проведёт брифинг для лидеров конгресса по некоей «серьёзной угрозе нацбезопасности», отказавшись уточнять, о чём именно будет идти речь.

The White House

«Я жду встречи с ними и, очевидно, там мы определимся, как действовать дальше», — отметил Салливан во время брифинга в Белом доме.

Ранее комитет по разведке палаты представителей оповестил всех членов конгресса о «серьёзной угрозе национальной безопасности» и призвал президента США Джозефа Байдена рассекретить информацию по этому поводу, чтобы американцы и их союзники могли обсуждать меры реагирования.

По данным CNN, «серьёзная угроза» нацбезопасности США касается возможной «иностранной угрозы» и связана с Россией.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отмечал, что Россия не стремится к войне со странами НАТО, потому что у неё нет для этого никаких причин, но вот руководители США искусственно создают проблемы в отношениях России со странами — членами военного блока, поскольку не хотят иметь конкурента в лице РФ. Он также назвал фигурой речи заявления Байдена о якобы существующей возможности войны России со странами НАТО.