Вашингтон, 14 февраля, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Некая серьёзная угроза национальной безопасности США связана с «очень тревожным и дестабилизирующим потенциалом России». Такие предположения высказал телеканал CNN, ссылаясь на источники, при этом не указывая никаких подтверждающих доказательств.

Иван Шилов ИА REGNUM

Комитет по разведке палаты представителей Конгресса уже оповестил коллег об угрозе американской нации и призвал главу Белого дома Джо Байдена раскрыть всю информацию по этому поводу.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан обещал провести 15 февраля брифинг для конгрессменов и выразил недовольство, что кто-то «забегает вперёд».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин отмечал, что Россия не стремится к войне со странами НАТО, потому что у неё нет для этого никаких причин, но вот руководители США искусственно создают проблемы в отношениях России со странами — членами военного блока, поскольку не хотят иметь конкурента в лице РФ.

Он также назвал фигурой речи заявления Байдена о якобы существующей возможности войны России со странами НАТО.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила о том, что Североатлантический альянс (НАТО) полностью втянут в противостояние с Россией, которое идёт по нарастающей.