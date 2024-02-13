Вашингтон, 13 февраля, 2024, 20:21 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден 13 февраля призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект о выделении средств для поддержки Украины, Израиля и Тайваня, отметив, что у ВСУ заканчиваются боеприпасы.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы не можем позволить себе больше ждать. Цена бездействия растет с каждым днём, особенно на Украине. Мы уже видим сообщения о том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы на передовой, в то время как российские войска продолжают наступать», — заявил Байден. Его цитирует «Би-би-си».

Как сообщалось ранее, Сенат США утвердил законопроект, предполагающий выделение Украине, Израилю и Тайваню 95 млрд долларов, в том числе 60 млрд долларов — Киеву.

При этом спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отметил, что этот документ даже не будет рассматриваться, поскольку сначала власти США должны решить вопрос об охране собственной границы (с Мексикой) и только потом выделять столь значительные средства другим странам.

«Республиканцы Палаты представителей с самого начала обсуждений чётко заявили, что любое так называемое дополнительное законодательство по национальной безопасности должно признавать, что национальная безопасность начинается на нашей собственной границе», — заявил Джонсон.

Западные СМИ и политики ранее отмечали, что проблемы ВСУ обостряются из-за приостановки поддержки со стороны США, вызванной спорами в парламенте этой страны. В частности, обозреватели газеты Financial Times отмечали, что для ВСУ сложилась на фронте отчаянная ситуация, которая гораздо хуже, чем это признают в Киеве. Западные чиновники предупредили, что у украинской армии наблюдается критический дефицит снарядов для артиллерии на фоне отсутствия обещанной западной помощи, заявили также авторы.

Законопроект о выделении Украине, Израилю и Тайваню 95 млрд долларов, вероятно, «продавят» и через Конгресс, вследствие чего агония киевского режима продлится как минимум на год, отметил ранее в беседе с ИА Регнум политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.