Киев, 14 февраля, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский считается «бомжом с вокзала», а Украина перестала быть в центре мировой повести после выхода интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом заявил политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Гавриил Григоров/ РИА Новости

По его словам, Украина «полностью стёрта», так как после выхода интервью с Путиным изменилась геополитическая реальность.

Как отметил Соскин, в интервью Карлсону, которое посмотрело в одной только соцсети X (бывшая Twitter) 200 млн человек, российский лидер представил своё видение модели мирового устройства.

Вместе с тем политолог высмеял заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца, в котором он назвал интервью «смехотворным», отметив, что уровень поддержки Путина гораздо выше немецкого лидера.

«Запад не в состоянии уже поддерживать Украину. Нас уже смыло, особенно после этого интервью. Зеленский вообще уже считается просто каким-то бомжом с вокзала», — подытожил Соскин.

Как передавало ИА Регнум, Карлсон на своём сайте выложил интервью с президентом России 8 февраля в 18:00 (9 февраля 02:00 мск). Журналист заявил, что каждый желающий сможет посмотреть интервью целиком, как оно было записано, без редактирования. Разговор длился 2 часа 7 минут 18 секунд.

За время беседы Карлсон задал примерно 60 вопросов, включая уточняющие, об Украине, США, Западе.

Также прозвучали вопросы о Китае и БРИКС, о перспективах «нападения» России на Польшу и Прибалтику, о роли доллара в мировых делах, о христианстве, будущем искусственного интеллекта и об отношении Путина к бизнесмену Илону Маску.

Россия пока не достигла всех целей спецоперации, поскольку одной из них является денацификация, подразумевающая запрет любых неонацистских движений и формирований, заявил в интервью Карлсону президент Путин.

В свою очередь сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон в эфире телеканала Real America’s Voice заявил, что интервью Путина во многом отражает истинное положение дел на Украине.

По его словам, многие люди в Вашингтоне игнорируют точные замечания Путина относительно перспектив Киева на победу в конфликте. В этой связи сенатор призвал руководство США как можно скорее начать переговоры по урегулированию кризиса.

Также он отметил, что, желая досадить Москве санкциями, США причинили вред себе, поскольку из-за этого доллар может потерять статус мировой резервной валюты.

По мнению заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, интервью президента России американскому журналисту произвело на западных лидеров эффект лекарства, попавшего в цель.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал голосом разума интерес американцев к интервью Владимира Путина. Дипломат подчеркнул, что политизированные суждения американских русофобов уже никого не устраивают. Избиратели требуют реальные оценки происходящего в мире и, в частности, в России, отсюда и интерес к интервью.