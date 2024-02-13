Вашингтон, 13 февраля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин дал американскому журналисту Такеру Карлсону интервью, которое во многом отражает истинное положение дел на Украине. Об этом заявил сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон в эфире телеканала Real America’s Voice.

РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL

«Я считаю, что интервью очень интересное. Многое из того, что сказал Владимир Путин, отражает истинное положение вещей», — сказал Джонсон.

По его словам, многие люди в Вашингтоне игнорируют точные замечания Путина относительно перспектив Киева на победу в конфликте. В этой связи сенатор призвал руководство США как можно скорее начать переговоры по урегулированию кризиса.

Также он отметил, что, желая досадить Москве санкциями, США причинили вред себе, поскольку из-за этого доллар может потерять статус мировой резервной валюты.

Как передавало ИА Регнум, Карлсон разместил запись беседы с Путиным на своём сайте в ночь на 9 февраля. В соцсети Х интервью набрало более 170 млн просмотров, в YouTube — более 10 млн. Интервью также опубликовал сайт Кремля.

В беседе с Карлсоном Путин подробно объяснил предысторию конфликта на Украине, отметил, что в планах России нет нападений на страны НАТО, а также подчеркнул готовность России к диалогу по Украине при условии выполнения требований Москвы.

Кроме того, Путин в интервью Карлсону отметил, что идея победить Россию на поле боя — иллюзия. Глава государства сказал, что она появилась скорее от самонадеянности, а не от большого ума.

По мнению заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, интервью президента России американскому журналисту произвело на западных лидеров эффект лекарства, попавшего в цель.