Москва, 9 февраля, 2024, 04:13 — ИА Регнум. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск — умный человек, занимающийся развитием множества передовых инновационных технологий. Такое мнение о гендиректоре Tesla высказал президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Сейчас говорят, что в США Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека. Я думаю, что Маска остановить невозможно — он всё равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договариваться, надо искать какие-то способы убедить его», — сказал глава российского государства.

Как передавало ИА Регнум, в конце января американская нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink провела первую операцию по вживлению человеку мозгового импланта. По словам американского предпринимателя, первыми обладателями импланта Telepathy станут люди, не способные двигать конечностями.

Интервью с президентом России Владимиром Путиным Такер Карлсон опубликовал на своём официальном сайте ночью 9 февраля по московскому времени. В восточных регионах США в это время был вечер 8 февраля. Спустя почти час с момента публикации интервью в социальной сети X видео набрало более 10 миллионов просмотров.

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, интервью на русском языке будет опубликовано на официальном сайте Кремля утром 9 февраля.