Вашингтон, 14 февраля, 2024, 00:04 — ИА Регнум. У американских властей возникли сложности в объяснении рядовым гражданам, почему деньги налогоплательщиков направляются на финансирование киевского режима, а не на решение внутренних проблем. В связи с этим в США активизировались дискуссии об отъёме российских заблокированных госрезервов, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Кроме того, дипломат назвал голосом разума интерес американцев к интервью президента РФ Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Какое бы здесь не пытались подвести под это псевдоправовое обоснование, реальная юридическая сила таких шагов будет ничтожна. Откровенный грабёж априори не может быть одобрен международным сообществом. Ставить под вопрос гарантии неприкосновенности суверенных активов — значит закладывать бомбу под западную финансово-экономическую модель», — приводятся слова Антонова в Telegram-канале российского диппредставительства.

Дипломат подчеркнул, что политизированные суждения американских русофобов уже никого не устраивают. Избиратели требуют реальные оценки происходящего в мире и, в частности, в России, отсюда и интерес к недавнему интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, добавил Антонов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что новые решения Евросоюза в отношении замороженных российских активов вызвали воодушевление в США. Вашингтон продолжит переговоры с союзниками и партнёрами о том, какие дополнительные шаги могут быть приняты, чтобы «гарантировать, что Россия заплатит за нанесённый ущерб», добавил он.

Совет ЕС 12 февраля утвердил постановление, разрешающее использовать прибыль от замороженных российских активов для Украины. Отмечено, что депозитарии Евросоюза не смогут использовать доходы от активов РФ по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.

Ответ России на изъятие её активов будет жёстким, заявили 13 февраля в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что когда на Западе это поняли, тогда они «начали пытаться наконец-то просчитать, во что им это обойдётся, кто именно попадёт в ответные меры». По словам дипломата, Москва будет относится к Западу как к ворам.

В 2022 году вскоре после начала специальной военной операции на Украине западные страны заблокировали российские активы на общую сумму до $300 млрд. Заявления о намерении передать эти средства Киеву были озвучены неоднократно, однако решения приняты не были из опасений, что это приведёт к оттоку активов других стран Запада и падению курса доллара.

Такер Карлсон разместил запись беседы с Путиным на своём сайте в ночь на 9 февраля. В соцсети Х интервью набрало более 170 млн просмотров, в YouTube — более 10 млн. Интервью также опубликовал сайт Кремля.

В беседе с Карлсоном Путин подробно объяснил предысторию конфликта на Украине, отметил, что в планах России нет нападений на страны НАТО, а также подчеркнул готовность России к диалогу по Украине при условии выполнения требований Москвы.