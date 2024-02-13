Москва, 13 февраля, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону произвело на западных лидеров эффект лекарства, попавшего в цель. Об этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил 13 февраля в Telegram-канале.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

Он отметил, что обычно лидеры государств не комментируют интервью своих иностранных коллег, так как в международном праве действует принцип «равный над равными власти не имеет». Но в случае с Путиным британский премьер-министр Риши Сунак и канцлер Германии Олаф Шольц наперебой бросились давать оценки его высказываниям.

«Произошло точное попадание лекарства в цель, раз у отдельных лидеров западного мира случился затяжной жидкий понос», — констатировал Медведев.

По его словам, в интервью Путин преподал отличный урок русской истории гражданам западных стран. Многие впервые нашли Украину на карте мира, а президенту США Джо Байдену пришлось вспоминать имя самого первого лидера государства.

Как сообщало ИА Регнум, запись беседы с Путиным Карлсон разместил на своём сайте в ночь на 9 февраля. В соцсети Х интервью набрало более 170 млн просмотров, в YouTube — более 10 млн. Интервью также опубликовал сайт Кремля.

Шольц назвал интервью Путина «смехотворным» и заявил, что российский лидер якобы рассказал совершенно абсурдную историю о причинах конфликта на Украине. Сунак раскритиковал Путина из-за слов об ответственности НАТО и США за начало боевых действий на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично ответила Шольцу и Сунаку. По её словам, оба они ослушались приказа США не смотреть интервью.