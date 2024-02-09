Москва, 9 февраля, 2024, 06:02 — ИА Регнум. Россия пока не достигла всех целей специальной военной операции, поскольку одной из них является денацификация, подразумевающая запрет любых неонацистских движений и формирований, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы пока не достигли своих целей, потому что одна из целей — это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений», — сказал президент.

Владимир Путин отметил, что эту проблему Россия обсуждала в ходе переговоров в Стамбуле (Турция). Тогда переговорный процесс был остановлен по инициативе украинской стороны.

По словам главы государства, весной 2022 года западные союзники Украины обратились к России с просьбой отвести свои войска от Киева, чтобы создать условия для переговорного процесса. Однако, когда просьба была выполнена, Украина отвергла все договорённости и выбрала путь вооружённого противостояния при поддержке США и их европейских сателлитов.

Как ранее передавало ИА Регнум, президент России в интервью также подтвердил намерение российской стороны добиться разрешения конфликта на Украине путём переговоров. Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Украина рано или поздно договорятся, а отношения между народами всё равно нормализуются.

Интервью Владимира Путина в соцсети X набрало более 10 млн просмотров за 50 минут с момента опубликования. Президент ответил почти на 60 вопросов.