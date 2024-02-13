Брюссель, 13 февраля, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Евросоюз может обзавестись собственной ядерной программой после заявления экс-президента США Дональда Трампа о том, что он не стал бы защищать страны НАТО, не выполнившие своих финансовых обязательств. Об этом заявила зампред Европарламента (ЕП) Катарина Барлей в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

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«Сейчас за ядерное сдерживание Европы отвечает НАТО. Как верно отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, в интересах американцев продолжать исполнять эти (обязательства. — Прим. ред.). С учётом недавних высказываний Дональда Трампа больше на это рассчитывать не приходится. Этот вопрос может быть вынесен на рассмотрение на пути к созданию общеевропейской армии», — пояснила зампред ЕП.

Вместе с тем Барлей призвала к созданию общеевропейской армии, несмотря на то, что реализация этого «потребует времени». По её словам, странам ЕС необходимо быть осмотрительными, так как, по её мнению, Россия якобы ставит под сомнение суверенитет Польши и Литвы.

Как передавало ИА Регнум, Трамп в ходе выступления перед избирателями в штате Южная Каролина, где 24 февраля состоятся праймериз, рассказал о диалоге с главой неназванной «большой страны» НАТО, который спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае «нападения» России. Трамп заявил, что не стал бы защищать страны военного блока, не выполнившие своих финансовых обязательств, так как нужно платить по счетам.

Заявление Трампа о неготовности стран НАТО защищать друг друга подвергают риску американских и европейских военных, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он добавил, что любое нападение на альянс будет встречено решительным ответом.

В Кремле отметили, что «накачка» общественного мнения в Европе сообщениями о якобы предстоящей войне с Россией объясняется тем, что власти этих стран хотят вылепить образ врага для отвлечения внимания граждан от экономических проблем.

Как позже написало издание Politico, европейским странам не стоит рассчитывать на Соединённые Штаты и Североатлантический альянс в сфере обеспечения собственной безопасности в случае потенциальных конфликтов в регионе.

Авторы статьи полагают, что сейчас речь идёт о независимости Европы, Евросоюз должен начать подготовку запасного плана для обеспечения собственной безопасности. Однако европейские лидеры всё ещё находятся на стадии «гнева и отрицания», пишут обозреватели.

Приход к власти президента США Джо Байдена вернул ЕС ложное чувство безопасности, после чего европейские лидеры отложили создание стратегической автономии от НАТО, отмечалось в статье.

В октябре 2023 года в МИД РФ заявили, что США финансировали обновление мест хранения ядерных бомб в Великобритании, а значит, планируют вернуть их туда. Замглавы МИД Сергей Рябков предупредил США об опасности возвращения тактического ядерного оружия в Великобританию. По его словам, такие действия Вашингтона не укрепляют безопасность и не становятся устрашением для Москвы.

Намерение США разместить ядерное оружие в Великобритании может означать наличие цели нанесения «первого удара» по России, отмечал в свою очередь глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

В беседе с ИА Регнум военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что ядерная угроза со стороны Запада повышается, поэтому Россия будет вынуждена предпринять ответные меры. По его словам, в их число может войти ввод в стратегические ракетные комплексы адресов британских баз или складов, где будут храниться американские атомные бомбы.