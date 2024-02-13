Вашингтон, 13 февраля, 2024, 11:09 — ИА Регнум. Европейским странам не стоит рассчитывать на Соединённые Штаты и Североатлантический альянс в сфере обеспечения собственной безопасности в случае потенциальных конфликтов в регионе, сообщает издание Politico.

Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley/Global Look Press

«Суть в том, что рассчитывать на Америку стало рискованно», — говорится в статье.

Авторы статьи полагают, что сейчас речь идёт о независимости Европы, Евросоюз должен начать подготовку запасного плана для обеспечения собственной безопасности. Однако европейские лидеры всё ещё находятся на стадии «гнева и отрицания», пишут обозреватели.

Приход к власти президента США Джо Байдена вернул ЕС ложное чувство безопасности, после чего европейские лидеры отложили создание стратегической автономии от НАТО, отмечается в статье.

«Правда в том, что Европа должна винить в этой трясине только себя», — заключили обозреватели.

Как сообщало ИА Регнум, бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления перед избирателями в штате Южная Каролина, где 24 февраля состоятся праймериз, рассказал о диалоге с главой неназванной «большой страны» НАТО, который спросил его, обеспечат ли США защиту альянсу в случае «нападения» России. Трамп заявил, что не стал бы защищать страны военного блока, не выполнившие своих финансовых обязательств, так как нужно платить по счетам.

Заявление Трампа о неготовности стран НАТО защищать друг друга подвергают риску американских и европейских военных, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он добавил, что любое нападение на альянс будет встречено решительным ответом.

В Кремле отметили, что «накачка» общественного мнения в Европе сообщениями о якобы предстоящей войне с Россией объясняется тем, что власти этих стран хотят вылепить образ врага для отвлечения внимания граждан от экономических проблем.