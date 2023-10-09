Вашингтон, 10 октября, 2023, 01:50 — ИА Регнум. Замдиректора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генеральной ассамблеи ООН заявил, что США финансировали обновление мест хранения ядерных бомб в Британии, а значит планируют вернуть их туда.

ironna.jp Ядерное оружие США

Дипломат сказал, что ядерное оружие США развёрнуто на передовых базах в Европе за тысячи км от Америки и способно быстро достигать целей в глубине территории Союзного государства России и Белоруссии.

Воронцов указал, что американский коллега на заседании сказал, что количество ядерного оружия в Европе не меняется, но не упомянул, что Белый дом профинансировал модернизацию хранилищ в Великобритании.

«Это с очевидностью указывает на планы вернуть туда американские ядерные бомбы», — заключил Константин Воронцов.

Как сообщало ИА Регнум, США стараются накалять ситуацию, что может вынудить Россию пойти на крайние меры, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 октября во время посещения учебного объекта Минобороны «Узел сопротивления».

Президент России Владимир Путин 5 октября подчеркнул, что не видит необходимости в том, чтобы менять ядерную доктрину, так как никто здравомыслящий не посмеет применить атомное оружие против России. Он напомнил, что доктрина предусматривает применение ЯО в ответ на ядерный удар или в случае угрозы существования Российского государства.

При этом Путин не исключил отзыва ратификации договора о запрещении ядерных испытаний, так как США не ратифицировали его. Кроме того, президент рассказал, что в России почти завершили работу над стратегическими ракетами пятого поколения «Сармат» и провели последние испытания ракет с ядерной силовой установкой «Буревестник».

Соединённые Штаты являются наибольшим источником угрозы применения оружия массового уничтожения в мире. Об этом 4 октября заявил представитель минобороны КНДР.