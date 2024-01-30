Москва, 30 января, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Ядерная угроза со стороны западных стран против России повышается, поэтому РФ будет вынуждена предпринять ответные меры. Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 января заявил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, комментируя возможное возвращение тактического ядерного оружия в Великобританию.

Иван Шилов ИА Регнум

Во-первых, разрастается количество европейских стран, на территории которых находится американское тактическое ядерное оружие, что создаёт дополнительную угрозу его применения, в том числе и против Российской Федерации, отметил эксперт.

Он напомнил, что ядерное оружие США находится также в Италии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Турции.

«Поэтому ядерная угроза против нашей страны повышается», — обратил внимание Литовкин, добавив, что ядерное тактическое оружие США в Европе несёт прямую угрозу территории России.

Он отметил, что в рамках НАТО был организован комитет по ядерному планированию, где активно обсуждается применение ядерного оружия против России, поэтому российские власти чувствуют эту опасность.

«И мы вынуждены будем принять ответные меры против этого», — подчеркнул Литовкин, добавив, что у России имеется большой выбор ответных мер.

Например, можно ввести в российские стратегические ракетные комплексы адреса британских баз или складов, где будут храниться американские атомные бомбы, также можно предпринять ряд других мер, уточнил он.

Профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ, действительный член Академии политической науки, член Научного совета Российского военно-исторического общества Сергей Черняховский высказал мнение о том, что возможное возвращение тактического ядерного оружия в Британию в данных условиях является в первую очередь политико-моральным давлением на Россию. По его словам, для Британии это добавляет чувство самоуверенности.

«Пока Россия сохраняет преимущество по линии гиперзвука, всё это тактическое вооружение частично теряет своё значение», — добавил профессор, уточнив, что Великобритания просто не успеет ввести эти ракеты в действие, даже если у неё и появится такое желание.

Как передавало ИА Регнум, 26 января британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет намерены разместить своё ядерное вооружение на территории Великобритании, объясняя этот шаг якобы возрастанием угрозы со стороны России.

Издание обнаружило упоминания о возможных планах разместить ядерное оружие в Великобритании в документах на сайте госзакупок. В них упоминается о необходимости приобретения дополнительных средств баллистической защиты и оборудования в рамках подготовки к «предстоящей ядерной миссии» в Великобритании.

Предполагается, что США планируют разместить ядерные боеголовки на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк. Мощность боеголовок в три раза превышает мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия жёстким образом предупреждает США об опасности возвращения тактического ядерного оружия в Великобританию. Такие действия Вашингтона не укрепят безопасность Британии и США, отметил дипломат, а также не станут устрашением для Москвы. По его словам, размещение ядерного оружия лишь повысит общий уровень эскалации и угрозы в Европе. При этом Рябков не исключил, что такой сценарий вполне возможен, несмотря на достаточно печальный с точки зрения обеспечения европейской безопасности опыт последних лет.