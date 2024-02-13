Москва, 13 февраля, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Российские регионы получили лампады с частичкой пламени семейного очага «Сердце России», который был зажжён на международной выставке-форуме «Россия», сообщила 13 февраля пресс-служба выставки в своём Telegram-канале.

Максим Богодвид/РИА Новости

Так, лампады с частичкой пламени получили в Республике Алтай, Калужской области, Томской области, Приморском крае, Красноярском крае, Костромской области, Камчатском крае, Республике Калмыкия, Астраханской области, Еврейской Автономной области и других регионах.

В пресс-службе отметили, что огонь семейного очага — символа любви и верности — во многих регионах располагают в храмах или семейных центрах, чтобы каждый желающий мог забрать тепло «Сердца России».

«Сегодня мы, принимая частичку Всероссийского семейного очага «Сердце России», зарождаем новую традицию для молодых семей. Чтобы каждая пара, прикасаясь к этому теплому символу, наполнялась любовью, силой и решимостью создать и сохранить крепкую семью», — сказала на церемонии в Красноярске министр социальной политики региона Ирина Пастухова.

Во многих регионах лампады с огнём «Сердца России» отправили в муниципалитеты. В Республике Алтай в течение года лампада побывает во всех 10 районах. В Калужской области на днях состоялась передача огня в город Обнинск.

В Камчатском крае на торжественной церемонии открытия Года семьи выступили семьи коренных народов Камчатки, спортивные династии, союзы музыкантов, многодетные семь и мамы детей-героев.

«Для нас семья — это главная ценность. То, что мы больше всего бережём, о чём заботимся. То, что даёт нам силы и то, что даёт нам возможность двигаться вперёд. Хочу пожелать, чтобы мы, воспитывая детей, передавая те ценности, которые сами разделяем, делали нашу страну процветающей», — отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Как передавало ИА Регнум, семейный очаг «Сердце России» зажгли 24 января на главной сцене выставки «Россия». В церемонии приняли участие семьи со всей страны. Огонь привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме — родины святых Петра и Февронии.

В России 2024 год официально стал Годом семьи. Президент Владимир Путин подписал в ноябре соответствующий указ, а 23 января на выставке «Россия» дал старт Году семьи.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Путина с 4 ноября 2023 года. Президент четыре раза посетил мероприятие и отметил, что выставка вызывает огромный интерес граждан. Глава государства предложил продлить её до конца лета 2024 года. Власти подумают, каким образом можно «транслировать» опыт проведения выставки на всю Россию и регионы, отметил он. На форуме показано, что делала и какие задачи решала Россия в последние десятилетия, подчеркнул российский лидер.

Гости выставки могут увидеть достижения 89 регионов страны в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. На выставке представлены более 130 экспозиций и открыты 13 экскурсионных маршрутов. За три месяца работы выставку посетили более шести миллионов человек.