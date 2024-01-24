Москва, 24 января, 2024, 17:58 — ИА Регнум. На главной сцене выставки «Россия» зажгли семейный очаг «Сердце России». В церемонии приняли участие семьи со всей страны, сообщил официальный Telegram-канал выставки «Россия. Поехали!»

Михаил Синицын/ТАСС

Огонь привезли из Свято-Троицкого монастыря в Муроме — родины святых Петра и Февронии. Россия отмечает День семьи 8 июля — в день этих святых. Привезла огонь в Москву семья Терентьевых. Михаил и Екатерина воспитывают шестерых детей, их семье 25 лет.

Зажгла очаг «Сердце России» семья Кузнецовых из Крыма. Павел и Татьяна вместе 40 лет и недавно отметили Рубиновую свадьбу.

«Я считаю, что самое главное — это то, что писали издревле наши родные и близкие: это совет да любовь», — сказала Татьяна Кузнецова.

После зажжения «Сердца России» огонь перенесли в 12 лампад, которые доставят во все федеральные округа и новые регионы России. Ещё одну лампаду зажгли для выставки «Россия».

Замгендиректора «России» Анастасия Звягина назвала символичным, что старт Года семьи дали на выставке.

«Пусть всероссийский семейный очаг, частички которого отправятся во все федеральный округа и новые регионы, несёт с собой свет, любовь, тепло. Спасибо семьям, что они приехали и вместе с нами зажгли этот огонь», — сказала она.

Как сообщало ИА Регнум, в России 2024 год официально стал Годом семьи. Президент Владимир Путин подписал в ноябре соответствующий указ. Накануне, 23 января, глава государства на выставке «Россия» дал старт Году семьи.

Президент назвал Россию огромной семьёй — семьёй семей. Живущих в России людей разных национальностей многообразие культур, языков и обычаев не разделяет, а, напротив, объединяет, подчеркнул он.