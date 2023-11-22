Москва, 23 ноября, 2023, 01:55 — ИА Регнум. В России 2024 год объявлен Годом семьи. Соответствующий указ за подписью президента РФ Владимира Путина опубликован 22 ноября на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Семья

В преамбуле документа говорится, что решение принято в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.

До 27 декабря 2023 года правительству России предстоит образовать соответствующий оргкомитет и утвердить его состав. Также поручено обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий и определить источники их финансирования.

Согласно указу, оргкомитет возглавит заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.

В рамках Года семьи необходимые мероприятия рекомендовано провести региональным властям.

Как сообщало ИА Регнум, в преддверии Дня матери президент РФ Владимир Путин отметил, что ключевыми стратегическими приоритетами страны являются улучшение демографической ситуации, поддержка материнства и детства, обеспечение достойного уровня и качества жизни российских семей.

По словам российского лидера, именно в семейной обстановке во многом формируется личность и мировоззрение человека, его духовно-нравственные политические идеалы и ценности.