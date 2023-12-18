Москва, 18 декабря, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Выставка-форум «Россия» пользуется большой популярностью, заявил 19 декабря президент РФ Владимир Путин в своём видеообращении, опубликованном на сайте Кремля.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС

«Эта выставка вызывает огромный интерес, и её уже осмотрело несколько миллионов человек — москвичей и многочисленных гостей столицы», — сказал глава государства.

Российский лидер отметил, что граждане с удовольствием посещают и расположенные на ВДНХ обновленные национальные павильоны государств СНГ.

Тем самым посетители выставки получают возможность узнать и о традициях, культуре, современной жизни народов стран СНГ, уточнил Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3853865" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин выступил с видеообращением к участникам заседания Совета глав правительств СНГ

Как сообщало ИА Регнум, заседание Совета глав правительств стран СНГ состоится 18 декабря.

Перед заседанием премьер-министр России Михаил Мишустин вместе с главами правительств стран Содружества Независимых Государств (СНГ) посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Мишустин и его коллеги из СНГ обошли экспозиции Свердловской, Челябинской, Ленинградской областей, а также стенд Санкт-Петербурга.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Согласно опросу, форум вызвал гордость за свою страну у 97% посетителей международной выставки. Девять из десяти опрошенных сказали, что они узнали на выставке для себя что-то новое. Более половины участников опроса заявили, что выставка превзошла ожидания, которые у них были до посещения.