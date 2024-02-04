Москва, 4 февраля, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Международную выставку-форум «Россия», которая проходит на ВДНХ, за три месяца работы посетили шесть миллионов человек. Об этом сообщила дирекция выставки.

Михаил Метцель/ТАСС

«Спустя три месяца после открытия Международная выставка-форум «Россия» приняла шестимиллионного посетителя. Им стал Дмитрий Ершов из Москвы», — говорится в сообщении.

Дмитрию Ершову как шестимиллионному посетителю вручили подарок, рассказали в дирекции. В качестве приза он получил поездку на Крайний Север на празднование Дня оленевода в Салехарде, следует из сообщения.

Как отметила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова, шестимиллионный посетитель пришел на выставку в особый день — спустя ровно три месяца после её открытия.

«Гости получили подарок от АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» и администрации Ямало-Ненецкого автономного округа — поездку в Салехард на главный праздник народов Севера, День оленевода. В ходе поездки Дмитрий Ершов с семьей пройдут церемонию пересечения полярного круга и получат именные сертификаты полярников», — сообщили в дирекции.

Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова заверила, семью Ершовых ожидает насыщенная программа — они увидят гонки оленьих упряжек и показ национальной одежды из оленьего меха, попробуют блюда коренных народов Севера и полюбуются красотами Арктики.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин уже четыре раза побывал на международной выставке-форуме «Россия».

Впервые глава государства посетил её 4 декабря 2023 года. Кроме осмотра павильонов, он поучаствовал в церемонии награждения премией «Волонтёр года».

Затем Путин посетил выставку 17 декабря. В ходе этого визита он лично подписал новогоднюю открытку для трёхмиллионного посетителя форума.

В третий раз лидер страны побывал на ВДНХ 23 января 2024 года. Он встретился с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов и поучаствовал в церемонии открытия Года семьи в России.

Четвёртый визит Владимира Путина на выставку «Россия» состоялся 1 февраля. В это время там проходил съезд «Движения первых», которое посетил президент.

На выставке-форуме «Россия», кроме презентации достижений всех регионов страны, проводят значимые мероприятия. 26 января там состоялась торжественная церемония открытия пятой экспозиции «Аллеи славы» в честь достижений российских спортсменов на мировой арене. В экспозиции представлены настоящие золотые медали.

Выставку проводят по указу главы государства с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года, однако 16 января Путин предложил продлить её до конца лета.