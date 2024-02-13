Москва, 13 февраля, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и другие политики этой страны ответственны за решения, которые являются надругательством над исторической памятью. Об этом 13 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя объявление МВД РФКаллас в розыск.

President Of Ukraine/Global Look Press Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

«Это люди, которые ответственны за решения, которые фактически надругались над исторической памятью. И это те люди, которые предпринимают враждебные действия по отношению и к исторической памяти и к нашей стране», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 13 февраля МВД России объявило в розыск Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа в розыск по уголовным статьям. В базе данных МВД не указывалось, по каким именно статьям они разыскиваются.

В ноябре 2022 года правительство Эстонии упростило правила сноса памятников советского времени.

В начале прошлого года сообщалось, что власти Эстонии обратились к местным советам Нарвы и Силламяэ с призывом демонтировать еще несколько советских памятников.

В 2022 году в Нарве был демонтирован памятник танку Т-34 и ещё шесть военных монументов. Всего в Эстонии с середины 2022 года было снесено более 50 мемориалов и памятников с советской символикой.

Более того, в начале ноября прошлого года эстонский премьер-министр в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились ей нигерийским политиком, заявила, что русские поддерживают президента России Владимира Путина и «никогда не страдали от войны». При этом Каллас умолчала о жертвах, принесённых во время Великой Отечественной, в том числе при освобождении Эстонии от фашистов.

Также Каллас, уверенная, что разговаривает с африканским политиком, назвала Россию «последней колониальной державой в мире».