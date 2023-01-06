Таллин, 6 января, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Правительство Эстонии выделило 916 тыс. евро на демонтаж и перенос советских памятников, передают местные СМИ 6 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Вандалы

Военные памятники советского времени предполагается «перенести из публичного пространства», поскольку они «угрожают безопасности».

В ноябре 2022 года правительство Эстонии упростило правила сноса памятников советского времени.

4 января сообщалось, что власти Эстонии обратились к местным советам Нарвы и Силламяэ с призывом демонтировать еще несколько советских памятников.

В 2022 году в Нарве был демонтирован памятник танку Т-34 и ещё шесть военных монументов. Всего в Эстонии с середины 2022 года было снесено более 50 мемориалов и памятников с советской символикой.