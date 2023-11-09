Москва, 9 ноября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поговорила с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые которые представились ей нигерийским политиком. Запись разговора пранкеры опубликовали в своём в Telegram-канале.

Kay Nietfeld/Global Look Press Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

В частности, она заявила, что что все русские поддерживают президента России Владимира Путина и «никогда не страдали от войны». При этом Каллас умолчала о жертвах, принесённых во время Великой Отечественной, в том числе при освобождении Эстонии от фашистов.

Также Каллас, уверенная, что разговаривает с африканским политиком, назвала Россию «последней колониальной державой в мире».

«Россия — последняя колониальная держава в мире, которая очень открыто делает то, что делает», — заявила глава эстонского правительства.

Кроме того, эстонский премьер сообщила, что её страна работает над поставками украинского зерна в Африку. При этом она признала, что пытается пустить его поток через эстонские порты, хотя это получается «немного дороже».

«Мы пытаемся работать над решением поставок зерна с Украины. Но Россия всячески пытается этому препятствовать, потому что зерно не под санкциями», — заявила глава эстонского правительства.

Отдельно к своим заслугам премьер в разговоре с пранкерами причислила блокировку в стране российских СМИ, пожаловавшись, что ей трудно вести борьбу с эстонскими изданиями, которые освещают связь её мужа с Россией.

Как передавало ИА Регнум, ранее российские пранкеры переговорили с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, так же представившись африканским чиновником. Они подробно расспросили итальянского политика об Украине, контрнаступлении ВСУ и предпосылках к миру, и она признала, что ВСУ ничего не добились на фронте, и добавила, что в Европе уже изрядно устали от конфликта.

По её мнению, военные действия могут затянуться на годы, если Запад не пойдёт на шаги для их завершения, при этом Италия и её союзники близки к моменту понимания, что всем нужен выход.