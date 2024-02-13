Москва, 13 февраля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Об этом говорится в базе данных ведомства.

IMAGO/Konstantin Sednev/Global Look Press Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

«Каллас Кая. Разыскивается по статье УК», — сказано на сайте базы данных МВД.

Вместе с Каллас российское ведомство объявило в розыск по уголовной статье госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа.

По каким именно статьям глава эстонского правительства и госсекретарь страны объявлены в розыск, не указывается.

Каллас известна своим критическим отношением к России.

Как передавало ИА Регнум, в начале ноября прошлого года эстонский премьер-министр в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которые представились ей нигерийским политиком, заявила, что русские поддерживают президента России Владимира Путина и «никогда не страдали от войны». При этом Каллас умолчала о жертвах, принесённых во время Великой Отечественной, в том числе при освобождении Эстонии от фашистов.

Также Каллас, уверенная, что разговаривает с африканским политиком, назвала Россию «последней колониальной державой в мире».

Более того, в начале января Каллас заявила, что ЕС располагает сроком от трёх до пяти лет, чтобы подготовиться к тому, что Россия будет представлять «серьёзную угрозу» для восточного фланга НАТО.

Вместе с тем летом прошлого года эстонские СМИ сообщили, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, продолжила свою деятельность в России и после 24 февраля 2022 года. При этом Каллас одолжила 350 тыс. евро другой фирме своего мужа, которая является формальным владельцем этой транспортной компании. Другими словами, Каллас финансировала связанный с Россией бизнес своего супруга.

Каллас в течение нескольких дней воздерживалась от комментариев, позднее заявила, что о бизнесе своего мужа ничего не знала, извинилась за случившееся и подчеркнула, что уходить в отставку она не намерена.