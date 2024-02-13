Наступивший 720-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением заявления американского журналиста Такера Карлсона об исходе спецоперации. В интервью сенатору от штата Огайо Джеймсону Дэвиду Вэнсу он подчеркнул: Украина не сможет оттеснить российских военных из районов восточной Украины даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Карлсон также напомнил, что Киев не имеет промышленного потенциала, так же как его нет ни у НАТО, ни у США. В этих условиях дальнейшая поддержка принесёт ещё больше жертв среди украинцев и «дальнейшую деградацию западной экономики в США и особенно в Германии», добавил Карлсон, взявший 6 февраля интервью у российского президента Владимира Путина.

С мнением американского журналиста согласен и миллиардер-предприниматель Илон Маск. В ответ на довод Вэнса сказавшего в процессе обсуждения, что новая сенатская инициатива о выделении помощи Украине содержит положения о военной поддержке до начала октября 2025, что делает невозможным остановку финансирования Киева в случае избрания президентом Дональда Трампа, Маск подчеркнул: Украине это не поможет, как и продление войны.

Тем временем расчёты РСЗО «Торнадо-Г» нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ на купянском направлении.

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В Минобороны уточнили: артиллеристы группировки войск «Запад» круглосуточно поддерживают оборонительные действия танкистов и мотострелков.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.