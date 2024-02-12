Вашингтон, 13 февраля, 2024, 02:56 — ИА Регнум. Украина не победит Россию на поле боя даже при помощи западных стран, заявил 12 февраля в интервью с американским сенатором Джеймсом Дэвидом Вэнсом журналист Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

«Украина не сможет выиграть в конфликте с Россией. Украинские военные даже при поддержке Запада в сотни миллиардов долларов не смогут оттеснить российских военных из районов восточной Украины», — сказал он.

Журналист подчеркнул, что Украина не имеет промышленного потенциала, так же как его нет ни у НАТО, ни у США. При этом продолжение поддержки Киева со стороны западных стран принесёт ещё больше жертв среди украинцев и «дальнейшую деградацию западной экономики в США и особенно в Германии», добавил Карлсон.

Как сообщало ИА Регнум, представительница офиса кандидата в сенаторы от штата Мичиган Майкла Гувера Ханна Эллиторп считает, что для урегулирования украинского конфликта США необходимо начать переговоры, а не продолжать оказывать военную помощь Киеву. Она указала, что Вашингтон не участвует в каких-либо дипломатических усилиях, призванных к восстановлению мира на Украине, также не контролируются поступающие Киеву средства.

В ходе выступления на Всемирном правительством саммите в Дубае Такер Карлсон назвал российского президента Владимира Путина более компетентным лидером, чем его американский коллега Джо Байден.

Интервью Путина Карлсону, опубликованное 9 февраля в том числе в X (Twitter) и YouTube, только на этих платформах посмотрели более 200 миллионов человек. В беседе с Карлсоном Путин подробно объяснил предысторию конфликта на Украине, отметил, что в планах России нет нападений на страны НАТО, а также подчеркнул готовность России к диалогу по Украине при условии выполнения требований Москвы.