Вашингтон, 13 февраля, 2024, 05:35 — ИА Регнум. Выделение нового пакета помощи киевской армии и продление боевых действий не помогут Украине. Так считает американский миллиардер-предприниматель Илон Маск.

NVIDIA Corporation Илон Маск

Маск и несколько сенаторов обсуждали последнюю сенатскую инициативу о выделении помощи Украине. Сенатор от штата Огайо Джеймс Вэнс ранее раскритиковал документ, заявив, что он содержит положения о военной поддержке до начала октября 2025 года. Он сказал, что это делает невозможным остановку финансирования Киева в случае избрания президентом Дональда Трампа.

«Думаю, действительно важно учитывать, что эти расходы не помогают Украине, продление войны не помогает Украине», — сказал Маск в ходе трансляции дискуссии в соцсети Х.

Как сообщало ИА Регнум, Илон Маск раскритиковал законопроект, запрещающий избранному президенту США прекратить оказывать поддержку Украине.

11 февраля Маск согласился с постом, опубликованным американским блогером-миллионником Wall Street Silver. В нём говорилось о том, что $60 млрд, которые США собираются выделить Украине, ничего не изменят в тупиковой ситуации, а лишь продлят конфликт и приведут к гибели тысяч украинцев.

Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен посетить в ближайшее дни несколько стран Западной Европы. Цель поездки — ускорить выделение военной помощи ВСУ.